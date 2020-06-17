Псковские и эстонские пограничники задержали иностранца за незаконное пересечение границы

17:43, 18 июня 2020, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали 29-летнего иностранца за пересечение государственной границы в районе деревни Ячменево Печорского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Помощь в задержании оказали эстонские пограничники. Гражданин сопредельного государства хотел попасть на свою историческую родину – в Абхазию и, как он пояснил, открытия границ дождаться не мог.

В отношении иностранца решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством РФ. За незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность по статье 322 УК РФ.