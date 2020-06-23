Три сертификата на прогулку на сапбордах разыгрывает ПАИ в Instagram
Псковское агентство информации объявляет о розыгрыше трех сертификатов на водную прогулку на сапбордах в самом центре Пскова.
Конкурс будет проходить в Instagram ПАИ — @informpskov, совместно с @suppskov. Победитель будет определяться каждую неделю по вторникам (30.06, 7.07, 14.07).
Для участия в розыгрыше необходимо:
- быть подписчиком @informpskov;
- отметить в комментариях друзей (чем больше отметок, тем выше шанс на победу);
- поставить уведомление, ведь имена счастливчиков и итоги будут опубликованы в Stories профиля @informpskov
Почему SUP-борды стали настолько популярны этим летом в Пскове, читайте в нашем специальном материале.