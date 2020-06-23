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Общество

Три сертификата на прогулку на сапбордах разыгрывает ПАИ в Instagram

Фото: Instagram @suppskov

Псковское агентство информации объявляет о розыгрыше трех сертификатов на водную прогулку на сапбордах в самом центре Пскова.

Конкурс будет проходить в Instagram ПАИ — @informpskov, совместно с @suppskov. Победитель будет определяться каждую неделю по вторникам  (30.06, 7.07, 14.07).

Для участия в розыгрыше необходимо:

Почему SUP-борды стали настолько популярны этим летом в Пскове, читайте в нашем специальном материале

 

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