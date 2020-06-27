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Общество

Ливни и грозы ожидаются в Псковской области 27 июня

Фото Дарьи Хватковой

Грозы и местами ливни ожидаются в Псковской области 27 июня с 13:00-16:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Непогода затронет преимущественного южные районы региона. Сегодня в Псковской области ожидается до +32 °C.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

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