Ливни и грозы ожидаются в Псковской области 27 июня
Грозы и местами ливни ожидаются в Псковской области 27 июня с 13:00-16:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Непогода затронет преимущественного южные районы региона. Сегодня в Псковской области ожидается до +32 °C.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».