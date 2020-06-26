Жителя Палкинского района отправили в колонию за хранение найденного в лесу пороха и кражу

19:06, 27 июня 2020, ПАИ

38-летнего жителя Палкинского района отправили на три года в исправительную колонию особого режима за незаконное хранение найденного в лесу пороха и кражу, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В сентябре 2019 года обвиняемый пролез внутрь соседского дома, откуда украл имущество на общую сумму 9 000 рублей. Кроме этого, мужчина нашёл в лесу банку с промышленно изготовленным бездымным порохом общей массой 40 г. Указанную банку с порохом злоумышленник хранил дома.

Обвиняемый, помимо лишения свободы, получил штраф в размере 10 000 рублей.