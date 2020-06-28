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Общество

Псков остаётся основным «поставщиком» новых случаев коронавируса в регионе

Ещё 20 жителей Пскова подхватили коронавирус за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Общее число больных инфекцией в Пскове достигло 800 человек.

В Великих Луках за сутки число больных выросло на пять человек и достигло 559 случаев. В Псковском районе - 212 больных, что на шесть человек больше, чем 27 июня. В Великолукском районе - 155 человек. Здесь добавился лишь один случай.

В остальных районах Псковской области число случаев коронавируса также не превышает одного-трёх случаев на район.

 

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