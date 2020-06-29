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Общество

В России 15 июля откроются кинотеатры

С 15 июля в России возобновят свою работу кинотеатры. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС. 

«Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни», - сказал Чернышенко.

Кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса. В начале июня на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновление работы кинотеатров планируется на середину июля.

В Минкультуры уточнили, что точная дата возобновления работы кинотеатров будет определена после консультаций с региональными властями.

Пока кинотеатры вынужденно закрыты, можно посмотреть новинки на стриминг-сервисах, выход которых регулярно мониторит кинообозреватель ПАИ Муслим Камалов. Совсем недавно на Netflix вышла музыкальная комедия «Евровидение: История огненной саги» с Уиллом Ферреллом и Рэйчел МакАдамс. 

 

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