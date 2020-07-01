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Общество

Первые участники голосования по поправкам уже пришли на участки в Пскове

В Пскове и области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию. В частности, начал работу УИК № 48 в средней псковской школе № 26. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, первые участники голосования уже отдали свои голоса.

Все участки в Псковской области будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. 

Изменения в Основной Закон считаются одобренными, если за них проголосует более половины граждан, принявших участие в голосовании. В этом случае все 206 поправок вступят в силу со дня опубликования результатов общероссийского голосования.

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