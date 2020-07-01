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Общество

Ситуация с коронавирусом в Псковской области постепенно нормализуется – главный санитарный врач

Ситуация с коронавирусом в Псковской области постепенно нормализуется, сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук 1 июля на брифинге в информационном центре избирательной комиссии, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора отметил, что голосование по поправкам в Конституцию проводится в непростых условиях распространения коронавируса, однако в последние недели в Псковской области отмечаются положительные сдвиги в уровне заболевших.

«И на прошлой, и на позапрошлой неделе мы фиксировали снижение заболевших. В частности, на позапрошлой неделе снижение составило 14 %. Это позволило сократить требования, предъявляемые к гражданам, по соблюдению карантинных мероприятий. При этом часть ограничений следует соблюдать и сейчас», – подытожил Нестерук.

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