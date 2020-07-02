0
19:28
В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
18:21
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
18:07
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
18:05
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
17:38
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
17:37
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
17:16
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
Еще новости
Общество

«Россети Северо-Запад» обеспечат электроэнергией новые инфекционные больницы в Пскове и Великих Луках

Электроэнергией обеспечат «Россети Северо-Запад» новые инфекционные больницы в Пскове и Великих Луках. До конца июля электросетевую инфраструктуру для подключения медцентров построит компания, сообщили в пресс-службе Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад».

Для больницы в Пскове энергетики проложат две кабельные линии 10 кВ и установят две блочные трансформаторные подстанции. Это обеспечит медцентру 1,4 МВт мощности.

Новому инфекционному отделению больницы в Великих Луках потребуется 0,9 МВт мощности, для электроснабжения объекта установят ТП и проложат четыре кабельные линии 6 кВ.

Строительством новых объектов будет заниматься Министерство обороны России. На данный момент в строительстве инфекционных больниц в Псковской области принимают участие более 270 специалистов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
02 июля 2020
В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
02 июля 2020
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
02 июля 2020
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
02 июля 2020
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
02 июля 2020
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
02 июля 2020
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
02 июля 2020
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
Запрет на полёты за границу продлён до 1 августа
02 июля 2020
Запрет на полёты за границу продлён до 1 августа

Идет загрузка...