«Россети Северо-Запад» обеспечат электроэнергией новые инфекционные больницы в Пскове и Великих Луках

18:37, 02 июля 2020, ПАИ

Электроэнергией обеспечат «Россети Северо-Запад» новые инфекционные больницы в Пскове и Великих Луках. До конца июля электросетевую инфраструктуру для подключения медцентров построит компания, сообщили в пресс-службе Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад».

Для больницы в Пскове энергетики проложат две кабельные линии 10 кВ и установят две блочные трансформаторные подстанции. Это обеспечит медцентру 1,4 МВт мощности.

Новому инфекционному отделению больницы в Великих Луках потребуется 0,9 МВт мощности, для электроснабжения объекта установят ТП и проложат четыре кабельные линии 6 кВ.

Строительством новых объектов будет заниматься Министерство обороны России. На данный момент в строительстве инфекционных больниц в Псковской области принимают участие более 270 специалистов.