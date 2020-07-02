Почти на 7% снизилась заболеваемость ВИЧ в России в 2019 году

20:21, 02 июля 2020, ПАИ

В России число пациентов с впервые установленным в жизни диагнозом «ВИЧ-инфекция» в 2019 году снизилось на 6,8 % по сравнению с 2018 годом. Как пишет ТАСС, это следует из данных сборника Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава «Социально-значимые заболевания населения России в 2019 году».

В 2019 году с этим диагнозом впервые было зарегистрировано 80 124 пациента, а в 2018 году – 85 995. При этом первичная заболеваемость ВИЧ в 2019 году составила 54,6 случая на 100 тыс. населения, в 2018 году – 58,6 случая на 100 тыс. населения.

Показатель 2019 года стал минимальным с 2012 года, тогда он составлял 75 708 первичных случаев, или 52,9 случая на 100 тыс. населения.