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Общество

Приём заявок на конкурс краеведов в Псковской области продлён до 20 июля

В Псковской области до 20 июля продлён приём заявок на конкурс краеведов, работающих с молодёжью, сообщили Псковскому агентству информации в областном государственном архиве.

В настоящее время на конкурс поступило девять заявок от жителей Дедовичского района, Пскова и Псковского района, Великих Лук, Порхова и Пыталово.

Акция проводится по инициативе Российского исторического общества (РИО) в 45 субъектах страны – к ней присоединились ещё два региона. С положением о конкурсе краеведов, работающих с молодёжью, можно ознакомиться здесь>>>.

Стать участником конкурса могут педагоги, работники учреждений культуры и краеведы. Организатором конкурса в Псковской области выступило региональное отделение РИО. Тематика конкурса – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Координатор проекта в Псковской области – Валерия Волкова. Связаться с ней можно по телефонам: (8812) 53-56-85, 8-911-364-08-82. Анкеты принимаются по e-mail: gapo@obladmin.pskov.ru.

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