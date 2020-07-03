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Общество

Каждый второй таксист потерял более 50% заработка

В России 93% таксистов столкнулись со снижением доходов в период самоизоляции. Такие выводы сделали аналитики Qiwi в исследовании, сообщает газета «Известия».

Для 41% респондентов падение доходов составило от 50 до 80% по сравнению с периодом до самоизоляции, а для 17% — свыше 80%. Большинство опрошенных таксистов (70%) продолжили трудиться в период самоизоляции. В то же время коронавирус стал причиной ухода с работы 21% водителей.

Ближе к отмене режима самоизоляции спрос на поездки начал восстанавливаться. Граждане, которые не хотели появляться в общественном транспорте из-за пандемии, пользовались услугами такси. Вместе со спросом начали расти и цены, преимущественно, в эконом-классе. Поездки в такси подорожали на 5-11%, а до конца года они могут прибавить ещё 2-6%.

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