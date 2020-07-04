Пенсионерка пострадала в ДТП в Дедовичском районе
3 июля около 15:10 автомобиль «Пежо» слетел в кювет в Дедовичском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. За рулем иномарки находилась 50-летняя женщина.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 6-м километре дороги Пожеревицы - Вышгород, недалеко от деревни Буево Дедовичского района.
В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, 65-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение.
В УМВД отметили, что водитель в момент ДТП была трезва.
Обстоятельства произошедшего выяснятся.