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Пенсионерка пострадала в ДТП в Дедовичском районе

3 июля около 15:10 автомобиль «Пежо» слетел в кювет в Дедовичском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. За рулем иномарки находилась 50-летняя женщина.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 6-м километре дороги Пожеревицы - Вышгород, недалеко от деревни Буево Дедовичского района.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, 65-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение. 

В УМВД отметили, что водитель в момент ДТП была трезва.

Обстоятельства произошедшего выяснятся. 

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