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Общество

Сотрудникам псковского наркодиспансера не выплатили надбавки за пациентов с COVID

Более 70 тысяч рублей не выплатили сотрудникам псковского наркодиспансера за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В апреле 2020 года в ГБУЗ ПО «Наркологический диспансер Псковской области» в развернутое в учреждении отделение для оказания помощи пациентам со среднетяжелыми и тяжелыми формами ОРВИ поступили три человека для прохождения лечения. В последующем оказалось, что они заражены коронавирусом.

Работники отделения, оказывающие помощь пациентам, должны были получить выплату.

В адрес исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ ПО «Наркологический диспансер Псковской области» внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.

Сотрудники учреждения получили выплаты на общую сумму более 70 тысяч рублей.

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