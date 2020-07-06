В Псковской области состоятся две смены проекта для неблагополучных подростков «Поверь в себя»

18:24, 06 июля 2020, ПАИ

Летом и осенью в Псковской области состоятся две профильные смены проекта «Поверь в себя», который ориентирован на неблагополучных подростков и семьи.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, первая семидневная смена в конце августа пройдёт на базе отдыха «Пушкиногорье». Вторая шестидневная смена запланирована на осенние каникулы и пройдёт в спортивно - оздоровительном центре «Юность» (Островский район).

Кураторство над проектом закрепили за Советом по молодежной политике при главе Пскова в целях проведения с ребятами дополнительных профилактических мероприятий.

В прошлом году завершилась реализация первого цикла проекта, по результатам которого 70% подростков отказались от вредных привычек, часть ребят подтянула успеваемость в школе.