Вывоз из страны более 700 старинных монет пресекли псковские таможенники и пограничники

10:38, 07 июля 2020, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку незаконного вывоза из страны предметов, возможно представляющих культурно-историческую ценность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» на границе Латвии и России, куда прибыл легковой автомобиль «Мерседес» под управлением 56-летнего россиянина. На стандартный вопрос пограничника, имеются ли в транспортном средстве запрещенные к перемещению через границу предметы, водитель ответил отрицательно, но стал заметно нервничать.

Во время осмотра в багажном отделении среди личных вещей пограничники и таможенники обнаружили более 740 монет разных стран мира, датированные началом XVIII – XX вв. Помимо прочего, мужчина пытался скрыть, что с собой везет 50 тысяч евро.

Пояснить, кому принадлежат монеты и с какой целью он вывозит их за пределы РФ мужчина не смог. Все выявленные предметы переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.