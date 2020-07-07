Псковичи жалуются на незаконную парковку на тротуаре

11:41, 07 июля 2020, ПАИ

На незаконную парковку на тротуаре жалуются псковичи. Соответствующая жалоба была размещена на сайте губернатора Псковской области.

Местный житель Никита Слюсарь отметил, что на тротуаре и зелёной зоне на улице Инженерная, 25 уже несколько лет паркуют автомобили.

«Когда это закончится?!» - поинтересовался пскович, приложив к своей жалобе фотографию.

Ответственным за решение этого вопроса был назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.