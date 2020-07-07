Псковичи жалуются на незаконную парковку на тротуаре
На незаконную парковку на тротуаре жалуются псковичи. Соответствующая жалоба была размещена на сайте губернатора Псковской области.
Местный житель Никита Слюсарь отметил, что на тротуаре и зелёной зоне на улице Инженерная, 25 уже несколько лет паркуют автомобили.
«Когда это закончится?!» - поинтересовался пскович, приложив к своей жалобе фотографию.
Ответственным за решение этого вопроса был назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.