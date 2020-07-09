Прокуратура добилась выплаты 317 тысяч рублей сотрудникам плюсского предприятия

09:02, 09 июля 2020, ПАИ

Прокуратура Плюсского района добилась выплаты зарплаты сотрудникам МУП «Сервис». До этого 22 работника предприятия не получили заработную плату за март-апрель на общую сумму 317 тысяч рублей.

Прокурор внес представление в адрес руководителя организации с требованием незамедлительно выплатить зарплату и компенсацию за ее задержку.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам МУП «Сервис» выплачена в полном объёме.