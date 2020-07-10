Сборник «Михайловская пушкиниана» выпустил Заповедник

14:32, 10 июля 2020, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» подготовил и выпустил в свет очередной, 78-й сборник из научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана». Об этом Псковскому агентству информации сообщила предствитель информационной службы заповедника Лидия Токарева.

Книга включает в себя материалы XXII и XXIII Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко «Литературные музеи-заповедники и музеи в контексте истории и культуры России» (2019 год) и «Друзья святых пенатов» (2020 год).

«Тематика этих чтений созвучна, так как посвящена подвижническому труду музейных работников, которые в тяжелые для Отечества годы выполняли миссию сохранения культурного наследия России: будь то дворцы с роскошными парками, скромные городские усадьбы и библио-теки или усадебные музеи и музеи-заповедники с мемориальными ландшафтами — всё это святые пенаты нашей Родины, откуда вышла вся русская культура», — пишет в небольшом вступительном слове к изданию заместитель директора Пушкинского заповедника Людмила Тихонова.

В новую книгу вошло без малого тридцать статей и заметок российских и зарубежных (Литва, Италия) авторов. Часть из них посвящена жизни и творчеству людей разных эпох — от лейб-медика Николая Федоровича Арендта, консультировавшего смертельно раненного поэта, до итало-русского филолога Льва Гинзбурга в его обращениях к творчеству Пушкина или руководителей Опочецкого краеведческого музея — участников Великой Отечественной войны.

Другие материалы рассказывают о различных музейных наработках — от опыта экспозиций прошлого века до цифровых презентаций коллекций в сети, осуществлённых буквально в последние несколько лет. «Бумажный» тираж новой «Михайловской пушкинианы» — 300 экземпляров. Однако в цифровой версии, в формате PDF, книга традиционно доступна для всех.