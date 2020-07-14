0
20:47
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
20:36
Митрополит Тихон посетил родину Симеона Псково-Печерского
19:54
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
19:28
ВИДЕО: О новом месте работы и достойной конкуренции рассказала выпускница ПсковГУ
19:19
Псковский губернатор поздравил выпускников-отличников ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:16
ВИДЕО: Как выглядит Псков с купола церкви Косьмы и Дамиана
18:12
Нормативы, перерасчёт, вывоз мусора: ответы на 10 популярных вопросов от псковичей подготовил «Экопром»
Еще новости
Общество

Россия значительно сократила выбросы парниковых газов

К 2020 году Россия выполнила задачу по снижению объема выбросов парникового газа до уровня не более 70% от значений 1990 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.

«Третий аспект устойчивого развития – это защита окружающей среды и климата, – отметил он. – Россия вносит весомый вклад в противодействие изменений климата, при этом для нас эта проблема стоит даже острее, чем в других странах. Потепление в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру».

Максим Решетников добавил, что правительство уже реализует национальный план адаптации к изменениям климата, с экспертами и бизнесом обсуждается проект стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
14 июля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Митрополит Тихон посетил родину Симеона Псково-Печерского
14 июля 2020
Митрополит Тихон посетил родину Симеона Псково-Печерского
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
14 июля 2020
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
ВИДЕО: О новом месте работы и достойной конкуренции рассказала выпускница ПсковГУ
14 июля 2020
ВИДЕО: О новом месте работы и достойной конкуренции рассказала выпускница ПсковГУ
Псковский губернатор поздравил выпускников-отличников ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 июля 2020
Псковский губернатор поздравил выпускников-отличников ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ВИДЕО: Как выглядит Псков с купола церкви Косьмы и Дамиана
14 июля 2020
ВИДЕО: Как выглядит Псков с купола церкви Косьмы и Дамиана
Нормативы, перерасчёт, вывоз мусора: ответы на 10 популярных вопросов от псковичей подготовил «Экопром»
14 июля 2020
Нормативы, перерасчёт, вывоз мусора: ответы на 10 популярных вопросов от псковичей подготовил «Экопром»
В Псковской области исторически сложно с дисциплиной – Александр Котов
14 июля 2020
В Псковской области исторически сложно с дисциплиной – Александр Котов

Идет загрузка...