Россия значительно сократила выбросы парниковых газов

19:30, 14 июля 2020, ПАИ

К 2020 году Россия выполнила задачу по снижению объема выбросов парникового газа до уровня не более 70% от значений 1990 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.

«Третий аспект устойчивого развития – это защита окружающей среды и климата, – отметил он. – Россия вносит весомый вклад в противодействие изменений климата, при этом для нас эта проблема стоит даже острее, чем в других странах. Потепление в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру».

Максим Решетников добавил, что правительство уже реализует национальный план адаптации к изменениям климата, с экспертами и бизнесом обсуждается проект стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года.