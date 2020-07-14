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Политика

Андрей Турчак: Перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции

На «Единой России» лежит основная ответственность за результат работы по законодательному обеспечению поправок в Основной закон страны. Они коснутся многих сфер, поэтому партия должна наполнить их конкретным содержанием и сделать так, чтобы все решения работали на местах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Единой России», об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Генсовета партии, передает ER.RU.

Он напомнил, что многие из поправок, которые вошли в итоговой текст Основного закона, были подготовлены и внесены «Единой Россией», а результат Общероссийского голосования – это выражение безусловной поддержки и доверия курсу президента.

«Одновременно это начало новой большой работы по законодательному обеспечению поправок. Она уже стартовала. Символично, что один из первых законопроектов подготовлен членами «Единой России» и касается защиты территориальной целостности нашей страны. Всего же предстоит принять около 100 законов на федеральном уровне и, по оценке специалистов, порядка 600 законов и внесений изменений в уставы субъектов РФ на региональном уровне. Именно на «Единой России» лежит основная ответственность за этот результат», – отметил секретарь Генсовета партии.

По его словам, законодательные изменения коснутся многих сфер, в том числе дополнительной защиты человека труда, обязательной индексации пенсий и пособий, повышения качества и доступности медицинской помощи, экологии, образования, повышения эффективности государственного управления, защиты нашего культурного наследия. «Все это основа для составления нашей предвыборной программы. Каждое положение Конституции должно быть наполнено конкретным смыслом и содержанием. Это большая практическая задача для наших партийных проектов, для Центрального исполкома партии, которые вместе с региональными отделениями должны заняться этой работой», – указал секретарь Генсовета «Единой России».

К примеру, проект «Чистая страна» должен представить план мероприятий по защите природы и животных. «Причем речь не столько о проектах законов. Людям нужны решения не где-то далеко, а там, где они живут. Многие готовы помогать приютам, участвовать в экологических субботниках, собирать раздельно мусор и многое другое. Партия, как самое большое сообщество на всех уровнях власти, должна в этом людям помочь», – уверен Андрей Турчак.

Кроме того, государство гарантирует качество и доступность бесплатной медицинской помощи. «Проект «Здоровое будущее» должен предложить механизм и новые решения: это и первичное звено здравоохранения, и мобильная медицина. В первую очередь, акцент надо делать на сельских территориях», – указал Андрей Турчак.

Это и реформа трудового законодательства. «Нужно на деле защитить человека труда – не просто прописать в законе, а «на земле», в регионах дать четко понять работодателю, что труд человека – основа экономики, а права трудящегося нужно соблюдать неукоснительно. И это лишь малая часть примеров. Все решения должны и будут работать именно в регионах, на местах», – отметил он.

Андрей Турчак отдельно обратился к секретарям региональных отделений партии. «Это ваша персональная задача. Задача постоянная – конкретные решения для людей во вверенном вам регионе. Именно в ваших руках находится защита и забота о людях», – резюмировал он.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский отметил, что деятельность, направленная  на защиту, заботу, благополучие людей в регионе, будет продолжена.  «На заседании Генсовета была четко обозначена необходимость прислушиваться и, в первую очередь, поддерживать те проекты и запросы, о которых заявляют граждане, то есть слушать и слышать людей, реагировать на народные инициативы», -  пояснил  Александр Козловский.

Темами заседания Генерального совета «Единой России» стало обсуждение программно-идеологических задач партии, а также выдвижение кандидатов на довыборы депутатов Госдумы.

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