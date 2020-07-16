«Газпром межрегионгаз Псков» предлагает абонентам воспользоваться услугами обновлённого Личного кабинета

11:38, 16 июля 2020, ПАИ

Единовременно с переходом на новую систему учета платежей ООО «Газпром межрегионгаз Псков» ввел в эксплуатацию новый Личный кабинет абонента.

Регистрация в новом кабинете возможна по ссылке с главной страницы сайта ООО «Газпром межрегионгаз Псков». А также через мобильное приложение «МРГ Личный кабинет абонента» (доступно на платформах iOS и Android).

Помимо данных о составе и датах поверки вашего газового оборудования, платежах и расходе природного газа, в обновленном Личном кабинете вы сможете отследить зачисление платежей в режиме онлайн и сформировать заявку на дополнительные услуги компании. Для того чтобы передать показания прибора учета газа или оплатить квитанцию, регистрироваться не обязательно.

Подробная инструкция по регистрации в новом Личном кабинете находится тут.