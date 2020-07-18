Двое маленьких детей пострадало в ДТП в деревне Уграда
В ДТП в деревне Уграда пострадало четыре человека, включая двоих детей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла сегодня в 15:53 на трассе Псков - Рига. Автомобиль Toyota вылетел с трассы в кювет и врезался в дерево. На момент аварии в машине находилось четыре человека - всех госпитализировали в медицинское учреждение. Среди пострадавших были годовалый и трехлетний ребёнок.
Один из детей находится в состоянии средней степени тяжести. Одна из пассажиров в тяжёлом состоянии.
Обстоятельства произошедшего выясняются.