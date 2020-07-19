«Кофе полезен»: Доктор Мясников развеял миф о вреде кофе

19:52, 19 июля 2020, ПАИ

Известный доктор, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников заявил, что кофе снижает риски онкологии и инфарктов. В эфире телеканала «Россия-1» доктор Мясников рассказал о пользе кофе.

«Доказано: кофе снижает риски онкологии печени и цирроза», – заверил врач.

Людям с гепатитом B или C доктор посоветовал пить 3-4 чашки в день.

Кроме того, по мнению специалиста, кофе снижает риски рака простаты и груди. Также у любителей этого напитка реже случаются инфаркты. Кофе улучшает память, укрепляет кости и помогает бороться с запорами, заявил эксперт.

«Кофе полезен, запомните это. Вы можете его любить или не любить, но вы не можете говорить, что он вреден. Кофе полезен», – заверил доктор Мясников.