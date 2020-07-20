Более 30 кубометров древесины незаконно вырубили в Красногородском районе

09:14, 20 июля 2020, ПАИ

В Красногородском районе незаконно было вырублено более 30 кубометров древесины. Ущерб составил более 750 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

При проведении ООО «Генштаб» работ по расчистке земельного участка сельскохозяйственного назначения в Красногородском районе в результате ненадлежащего определения границ расчищаемого земельного участка незаконно вырублено более 30 кубометров древесины, в связи с чем государству причинен значительный ущерб в сумме свыше 750 тысяч рублей.

Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «Генштаб» - организации, с которой заключен договор на расчистку участка, а также с лиц, привлеченных данным обществом для производства указанных работ, суммы причиненного ущерба.