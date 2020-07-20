Мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Mazda 626 в Псковском районе

10:35, 20 июля 2020, ПАИ

48-летний водитель мотоцикла Honda совершил столкновение с автомобилем Mazda 626 под управлением 32-летнего мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 19 июля около 14:30 на 41-м километре дороги Псков - Сланцы Псковского района.

Водитель автомобиля Mazda 626 двигался в попутном направлении, выполняя поворот налево. В результате столкновения водитель мотоцикла был госпитализирован с травмами.

Как сообщили в ведомстве, водители трезвы. Проводится проверка