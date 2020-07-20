На 90% дешевле россиянам будет обходиться перевод автомобиля с бензина на газ

10:52, 20 июля 2020, ПАИ

Перевод автомобиля с бензина на газ будет обходиться россиянам на 90% дешевле. Обновлённая программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ, начнёт работать с 20 июля, пишет ТАСС.

Государство субсидирует 60% от стоимости переоборудования, а «Газпром» - еще 30% в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании «Газпром газомоторное топливо». Владельцы автомобилей будут платить оставшиеся 10%.

Переход на газ позволит снизить траты владельца автомобиля на топливо на 60-65%.