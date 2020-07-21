Срок службы жилых домов хотят установить в России

10:35, 21 июля 2020, ПАИ

В России предложили создать новый ГОСТ для определения метода оценки сроков службы жилых домов. С такой инициативой в Минстрой РФ обратился Союз потребителей, пишет газета «Известия».

Стандарт предлагается сделать обязательным для применения на этапах экспертизы, утверждения проекта и приёмки многоквартирных домов в эксплуатацию. При этом информация о «сроке годности» дома должна быть доступной для покупателей, чтобы они понимали, сколько смогут прожить в квартире до того момента, как здание станет аварийным.

По действующим нормам, срок эксплуатации современных жилых домов должен составлять не менее 50 лет. Однако насколько долгой будет реальная жизнь здания, неизвестно, отмечают эксперты. По их мнению, молодые жители России, которые покупают квартиру в ипотеку на 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без жилья.