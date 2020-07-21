Олег Брячак: «Единая Россия» принимает дурные законы

12:20, 21 июля 2020, ПАИ

Партия «Единая Россия» принимает непопулярные, дурные законы, направленные не на помощь гражданам. Об этом заявил член Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live 21 июля.

По мнению Олега Брячак, сегодня «Единая Россия» держится только на административном ресурсе. «Сторонников «Единой Россия» я встречаю всё меньше и меньше», – заметил политик.

Олег Брячак также заявил, что единороссы, которые имеют большинство в парламентах всех уровней, сегодня принимают «непопулярные, дурные законы, направленные не на помощь гражданам». «Этим «Единая Россия» себя дискредитировала. Это группа людей, которая оторвалась от реальности», – считает Олег Брячак.