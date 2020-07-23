Сто тысяч рублей украли у пожилой великолучанки представители «сервисной службы»

12:01, 23 июля 2020, ПАИ

Представители «сервисной службы» обокрали пожилую великолучанку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

1 июля в период с 10 до 12 часов в квартиру дома на улице Чайкиной, где проживает 87-летняя пенсионерка, зашли две незнакомки. Они представились работницами одной из сервисных служб Санкт-Петербурга и предложили хозяйке по сходной цене установить в жилище два фильтра на воду.

В результате был составлен договор. Великолучанка заплатила за приборы и их установку в общей сложности 37 тысяч рублей. Фильтры ей поставили незнакомые мужчины, которые пришли в квартиру чуть позже.

После ухода незнакомцев пенсионерка обнаружила пропажу 100 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, обе незнакомки на вид лет тридцати, среднего роста, волосы светлые до плеч, одеты в темную одежду. Мужчинам тоже около тридцати лет, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, волосы русые. Особых примет нет.

В настоящее время в результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий установлена одна из подозреваемых. По имеющимся данным, это 19-летняя жительница Великого Новгорода, менеджер одной из организаций. Она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.