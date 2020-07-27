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В Великих Луках джип сбил ребёнка на пешеходном переходе

Фото: Великолукская Правда Новости

Девочку сбили в Великих луках на пешеходном переходе, сообщает газета «Великолукская Правда Новости».

ДТП произошло на пешеходном переходе около Т-образного перекрестка Октябрьского проспекта с проспектом Гагарина, напротив Смоленского рынка около 13:00. По словам очевидцев, девочка, ведя рядом с собой велосипед, переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой. Женщина на джипе совершила наезд на пешеходов и протаранила  остановившиеся на запрещающий сигнал светофора машины. 

Мама пострадавшей девочки написала в социальной сети, что они с ребенком отделались ушибами и испугом.

Фото: Великолукская Правда Новости

Очевидцы происшествия отметили, что водительница джипа вела себя буйно и предположили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Великолукская Правда Новости

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