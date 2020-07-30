Проект об обособленных пляжах для детских лагерей разработали в Госдуме

10:24, 30 июля 2020, ПАИ

В Госдуме разработали проект об обособленных пляжах для детских лагерей. Законопроект разработала депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко, пишет РИА Новости.

Законопроект позволит использовать водную акваторию на основании договора, заключаемого без проведения аукциона, что позволит ограничить доступ посторонних лиц на детские пляжи. В настоящее время использование акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации пляжей, а также для рекреационных целей физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами, организованного отдыха детей, ветеранов, пожилых лиц, инвалидов, осуществляется на основании договора водопользования, заключаемого без проведения аукциона.

«Отсутствие у таких организаций права на использование акватории на основании договора, заключаемого без проведения аукциона с соответствующим ограничением доступа иных лиц на пляжи, приводит к тому, что в настоящее время на пляжах детских лагерей, детских центров вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан, что не отвечает требованиям безопасности при организации детского отдыха, создает риски криминогенных ситуаций», - говорится в документе.

Для создания условий для обособленного использования акватории водных объектов предлагается внести соответствующие дополнения в статью 50 Водного кодекса РФ.