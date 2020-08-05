Три новых штамма гриппа придут в Россию осенью

15:55, 05 августа 2020, ПАИ

Три обновленных штамма вируса гриппа типов А и В придут в Россию этой осенью. Об этом сообщает Роспотребнадзор, пишет ТАСС.

Глава ведомства Анна Попова заявила, что осенью и зимой в стране появятся такие штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались.

«Что касается ожидаемых штаммов вируса гриппа, то еще в феврале ВОЗ рекомендовала в сезоне 2020-2021 годов в северном полушарии квадривалентные вакцины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что специальная комиссия ВОЗ дважды в год пересматривает штаммы гриппа для четырех- и трехвалентных вакцин. В четырехвалентную вакцину входят два вируса штамма А и два вируса штамма В, в трехвалентной вакцине, которая пока больше распространена в мире, есть только один вирус штамма В.

В Псковской области прививки от гриппа начнут делать в августе.