0
18:05
Ремонт дороги Заполье – Гдов досрочно завершили в Плюсском районе
17:57
Четыре крупных ресторана закрылись в Пскове из-за пандемии
17:40
Псковский ресторатор: Люди уходят из профессии
17:10
Островские библиотекари протестировали 3D-принтер
17:07
В Бежаницком районе изменился график вывоза мусора
16:29
Вышла новая книга из саги «Сумерки»
16:25
Михаил Ведерников занял четвёртое место в медиарейтинге губернаторов СЗФО
Еще новости
Общество

Три новых штамма гриппа придут в Россию осенью

Фото Андрея Степанова

Три обновленных штамма вируса гриппа типов А и В придут в Россию этой осенью. Об этом сообщает Роспотребнадзор, пишет ТАСС.

Глава ведомства Анна Попова заявила, что осенью и зимой в стране появятся такие штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались.

«Что касается ожидаемых штаммов вируса гриппа, то еще в феврале ВОЗ рекомендовала в сезоне 2020-2021 годов в северном полушарии квадривалентные вакцины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что специальная комиссия ВОЗ дважды в год пересматривает штаммы гриппа для четырех- и трехвалентных вакцин. В четырехвалентную вакцину входят два вируса штамма А и два вируса штамма В, в трехвалентной вакцине, которая пока больше распространена в мире, есть только один вирус штамма В.

В Псковской области прививки от гриппа начнут делать в августе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Ремонт дороги Заполье – Гдов досрочно завершили в Плюсском районе
05 августа 2020
Ремонт дороги Заполье – Гдов досрочно завершили в Плюсском районе
Четыре крупных ресторана закрылись в Пскове из-за пандемии
05 августа 2020
Четыре крупных ресторана закрылись в Пскове из-за пандемии
Псковский ресторатор: Люди уходят из профессии
05 августа 2020
Псковский ресторатор: Люди уходят из профессии
Островские библиотекари протестировали 3D-принтер
05 августа 2020
Островские библиотекари протестировали 3D-принтер
В Бежаницком районе изменился график вывоза мусора
05 августа 2020
В Бежаницком районе изменился график вывоза мусора
Вышла новая книга из саги «Сумерки»
05 августа 2020
Вышла новая книга из саги «Сумерки»
Михаил Ведерников занял четвёртое место в медиарейтинге губернаторов СЗФО
05 августа 2020
Михаил Ведерников занял четвёртое место в медиарейтинге губернаторов СЗФО
Около 300 тысяч человек остались без жилья из-за взрыва в Бейруте
05 августа 2020
Около 300 тысяч человек остались без жилья из-за взрыва в Бейруте

Идет загрузка...