Автопарк Псковского филиала «Почты России» пополнился 12 новыми машинами

09:50, 12 августа 2020, ПАИ

12 новыми машинами пополнился автопарк Псковского филиала «Почты России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

В этом году на почтовые маршруты региона выйдут 12 новых автомобилей. В августе в автопарк Псковской области уже поступило четыре автомобиля марки Lada Largus с грузоподъёмностью 750 кг, планируется поставка еще 8 автомобилей марки УАЗ.

Новые автомобили по своим техническим характеристикам адаптированы под перевозку почтовых отправлений.

«Обновление автотранспортного парка – одно из ключевых направлений развития почтовой логистики. «Почта России» – единственное предприятие в области, которое доставляет почтовые отправления даже в самые труднодоступные населенные пункты. Новые автомобили помогут ускорить доставку в удаленные районы», - прокомментировал директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.