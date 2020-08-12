0
10:35
Выбранные псковичами граффити начнут наносить уже в эти выходные
10:30
Более 900 тысяч россиян заразились коронавирусом
10:27
17 человек заболели коронавирусом в Великих Луках за сутки
10:03
В псковском дендропарке может появиться фонтан
09:50
Автопарк Псковского филиала «Почты России» пополнился 12 новыми машинами
09:49
Более 3 000 камер видеонаблюдения от «Ростелекома» подключили жители Новгородской и Псковской областей
09:13
Более 230 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
Еще новости
Общество

Автопарк Псковского филиала «Почты России» пополнился 12 новыми машинами

12 новыми машинами пополнился автопарк Псковского филиала «Почты России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

В этом году на почтовые маршруты региона выйдут 12 новых автомобилей. В августе в автопарк Псковской области уже поступило четыре автомобиля марки Lada Largus с грузоподъёмностью 750 кг, планируется поставка еще 8 автомобилей марки УАЗ.

Новые автомобили по своим техническим характеристикам адаптированы под перевозку почтовых отправлений.

«Обновление автотранспортного парка – одно из ключевых направлений развития почтовой логистики. «Почта России» – единственное предприятие в области, которое доставляет почтовые отправления даже в самые труднодоступные населенные пункты. Новые автомобили помогут ускорить доставку в удаленные районы», - прокомментировал директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Выбранные псковичами граффити начнут наносить уже в эти выходные
12 августа 2020
Выбранные псковичами граффити начнут наносить уже в эти выходные
Более 900 тысяч россиян заразились коронавирусом
12 августа 2020
Более 900 тысяч россиян заразились коронавирусом
17 человек заболели коронавирусом в Великих Луках за сутки
12 августа 2020
17 человек заболели коронавирусом в Великих Луках за сутки
В псковском дендропарке может появиться фонтан
12 августа 2020
В псковском дендропарке может появиться фонтан
Автопарк Псковского филиала «Почты России» пополнился 12 новыми машинами
12 августа 2020
Автопарк Псковского филиала «Почты России» пополнился 12 новыми машинами
Более 3 000 камер видеонаблюдения от «Ростелекома» подключили жители Новгородской и Псковской областей
12 августа 2020
Более 3 000 камер видеонаблюдения от «Ростелекома» подключили жители Новгородской и Псковской областей
Более 230 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
12 августа 2020
Более 230 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
Китайские десантники продемонстрировали укладку парашютов в псковской части
12 августа 2020
Китайские десантники продемонстрировали укладку парашютов в псковской части

Идет загрузка...