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Общество

Акция «Правильный папа» прошла в Новосокольниках

В Новосокольниках сотрудники ГИБДД провели акцию «Правильный папа», в рамках которой инспекторы проверяли перевозку детей на личном автотранспорте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. 

Папам, которые перевозили своих детей согласно правилам дорожного движения в детских удерживающих креслах, сотрудники Госавтоинспекции вручили сертификаты «Правильный папа». А вот родители, которые перевозили детей с нарушениями ПДД, были привлечены к административной ответственности.

Стражи порядка напомнили водителям, что ребёнок в возрасте до 7 лет должен перевозиться только в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Если ребёнок от 7 до 11 лет едет на заднем сиденье автомобиля, то он должен либо находиться в детском удерживающем устройстве, либо быть пристегнутым ремнём безопасности без кресла. На переднем сиденье ребёнок в возрасте до 12 лет всегда должен находиться в детском кресле или в другом удерживающем устройстве. Штраф за неправильную перевозку детей составляет 3 тысячи рублей.

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