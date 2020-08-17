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Общество

Плановый ремонт тепловых сетей завершён на Псковской ГРЭС

17 августа в соответствии с графиком Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» возобновила подачу горячей воды в поселке Дедовичи, завершив летнюю ремонтную программу по подготовке тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. По итогам работ проведена гидравлическая опрессовка трубопроводов. В результате испытаний дефекты не выявлены, теплосеть своевременно введена в эксплуатацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Накануне энергетики включили в работу электрический водогрейный котел, сетевые насосы и приступили к подключению и заполнению отключенных участков тепловых сетей.

В период останова теплофикационного оборудования специалисты заменили 108 погонных метров магистрального трубопровода, провели ревизию запорной арматуры по всей протяженности тепловых сетей, выполнили ремонт секционных задвижек, дренажей и воздушников по результатам предремонтных испытаний. Полностью восстановить дорожную инфраструктуру планируется после усадки грунта.

«Наша главная задача – подготовить тепловые сети к бесперебойной работе в осенне-зимний период, – отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич. – В течение двух недель наши специалисты выполнили большой объем работ, обеспечив надежное функционирование станции и системы теплоснабжения посёлка для успешного прохождения будущего отопительного сезона».

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