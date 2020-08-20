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Общество

Единороссы передали в школьные библиотеки Пскова новые экземпляры Конституции России

40 экземпляров брошюр с новой редакцией Конституции России передали активисты партии «Единая Россия» в библиотеки школ № 3 и № 4 Пскова. Также в преддверии Дня государственного флага в эти школы были переданы 60 российских триколоров, которые будут использоваться для проведения патриотических мероприятий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Эта очень важная акция. Школьники старшие, средние и маленькие должны изучать основной закон нашей страны, знакомиться с ним, понимать свои права, которые даёт им Конституция как гражданам Российской Федерации», – отметила секретарь первичного отделения партии № 91 Татьяна Кулакова.

Кроме того, в рамках акции «Собери ребёнка в школу» в школьные библиотеки были переданы новые детские книги.

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