Единороссы передали экземпляры Конституции России в три псковских школы

12:34, 21 августа 2020, ПАИ

Активисты партии «Единая Россия» передали 60 экземпляров брошюр с новой редакцией Конституции России в псковские школы № 9, 12, 16. Брошюры вручены директорам школ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Изучение Конституции России очень важно для молодого поколения, поскольку это основной закон страны. Также в преддверии Дня флага России мы передали в школы российские триколоры, которые будут использоваться в проведении патриотических мероприятий и флешмобов», – рассказала секретарь первичного отделения партии № 73 Любовь Рычак.

Накануне 40 брошюр с текстом основного закона страны единороссы передали в библиотеки школ № 3 и 4 Пскова.