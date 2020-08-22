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Общество

Александр Козловский: Российский флаг во все времена олицетворял собой могущество и величие Отечества

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» поздравил жителей Псковской области с Днём Государственного флага России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Козловский напомнил, что российский флаг наравне с гербом и гимном является символом государственности. «Во все времена он олицетворял собой могущество и величие нашего Отечества, славу и независимость которого наши отцы и деды отстаивали на полях сражений и в мирное время», – подчеркнул он.

Депутат отметил, что самые значимые события в жизни страны отмечаются подъёмом государственного флага под звуки гимна России. «Каждый из нас свято чтит и гордится символом единства российского народа, а потому своим личным трудом вносит вклад в построение надёжного будущего нашей Родины», – отметил он.

В этот праздничный день Александр Козловский пожелал жителям Псковской области благополучия и крепкого здоровья, добра и согласия, мира и счастья. 

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