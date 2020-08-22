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Общество

Парк культуры и отдыха открылся в Великих Луках

Фото: газета «Великолукская правда. Новости».

22 августа в Великих Луках в День города частично открылся реконструированный парк культуры и отдыха, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В парке имеются новые (сертифицированные) аттракционы, выставка доисторических динозавров, декоративные фигуры, прокат мини-автомобилей и даже бургерная. «Великолучане и туристы могут найти здесь любое развлечение по душе», – отмечает редакция газеты.

Сейчас в парке достаточно много посетителей, целая очередь выстроилась, чтобы посмотреть на динозавров.

Фото: газета «Великолукская правда. Новости».

В парке введена клубная карта, в кассе на нее можно будет положить деньги. При подходе к аттракциону карту нужно приложить к турникету – деньги за услугу будут списаны автоматически.

Карта также позволяет установить систему начисления баллов. Многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, при предъявлении документов, получают скидку 30 % на все аттракционы.

На карусели не действует разделение на детский и взрослый билет. Часть аттракционов – 100 рублей, на новые – 150 рублей, а на колесо обозрения – 200 рублей.

Стоимость билетов в динопарк разделена: взрослый – 400 рублей, детский – 200 рублей, на семейный пакет – скидка.

Вход на саму территорию парка культуры и отдыха бесплатный.

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