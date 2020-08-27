Вышел трейлер картины «Цой» Алексея Учителя

14:26, 27 августа 2020, ПАИ

В сети появился трейлер картины «Цой» режиссера Алексея Учителя. Съемки проходили, в частности, и в Псковской области.

Фильм рассказывает о вымышленных событиях июля и августа 1990 года. Главный герой – водитель автобуса, участвовавший в смертельном для Виктора Цоя ДТП.

Главные роли в кинокартине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие. Съемки фильма проходили не только в Псковской области, но и в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской области.

К разработке сценария режиссер приступил почти 10 лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским. Финальная версия сценария написана молодым автором Саввой Минаевым.

Ранее сообщалось, что «Цой» выйдет в прокат 27 августа, в День российского кино. Премьеру пришлось перенести на 3 сентября. Но фильм уже убрали с этой даты и снова перенесли, теперь на неопределенный срок.