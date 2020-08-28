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Культура

Открытие фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» псковичи могут увидеть сегодня онлайн

Скриншот записи.

 

Оно только что состоялось в музее-усадьбе в деревне Сигово.

Традиционно фестиваль проходит 28 августа, в день престольного праздника Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря – Успения Пресвятой Богородицы.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в этом году мероприятие не смогли посетить все желающие гости и туристы, представители сето из Эстонии. Но атмосферу семейной встречи организаторы решили воссоздать с помощью онлайн-трансляции.

Запись трансляции международного этнокультурного фестиваля доступна всем, кому интересна самобытная культура народа сето. Ссылка на видео размещена в сообществе музея-заповедника «ВКонтакте».

Ранее ПАИ рассказывало об особенностях проведения фестиваля в этом году.

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