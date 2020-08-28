Открытие фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» псковичи могут увидеть сегодня онлайн
Оно только что состоялось в музее-усадьбе в деревне Сигово.
Традиционно фестиваль проходит 28 августа, в день престольного праздника Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря – Успения Пресвятой Богородицы.
В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в этом году мероприятие не смогли посетить все желающие гости и туристы, представители сето из Эстонии. Но атмосферу семейной встречи организаторы решили воссоздать с помощью онлайн-трансляции.
Запись трансляции международного этнокультурного фестиваля доступна всем, кому интересна самобытная культура народа сето. Ссылка на видео размещена в сообществе музея-заповедника «ВКонтакте».
Ранее ПАИ рассказывало об особенностях проведения фестиваля в этом году.