Открытие фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» псковичи могут увидеть сегодня онлайн

19:24, 28 августа 2020, ПАИ

Оно только что состоялось в музее-усадьбе в деревне Сигово.

Традиционно фестиваль проходит 28 августа, в день престольного праздника Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря – Успения Пресвятой Богородицы.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в этом году мероприятие не смогли посетить все желающие гости и туристы, представители сето из Эстонии. Но атмосферу семейной встречи организаторы решили воссоздать с помощью онлайн-трансляции.

Запись трансляции международного этнокультурного фестиваля доступна всем, кому интересна самобытная культура народа сето. Ссылка на видео размещена в сообществе музея-заповедника «ВКонтакте».

Ранее ПАИ рассказывало об особенностях проведения фестиваля в этом году.