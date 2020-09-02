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Политика

Малькевич: К имиджу и пиару России в Белоруссии есть масса вопросов

В эфире ПАИ-live 2 сентября первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подверг критике работу России в Белоруссии.

По его мнению, нет никакой «мягкой силы» России в Белоруссии. «КПД каких-то общих СМИ, клубов крайне низок. К имиджу и пиару России в Белоруссии масса вопросов. Эта работа была провалена, - заявил Малькевич. - Только бесконечные пляски, кокошники и круглые столы – вот всё и ушло, а реальные  молодёжные проекты, школьники, совместные, творческие, образовательные проекты - где это всё? Ну, про соцсети и подавно понятно».

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