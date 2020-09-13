Хоакину Фениксу предлагают 50 млн долларов за продолжение «Джокера»

22:16, 13 сентября 2020, ПАИ

Актеру Хоакину Фениксу, исполнившему роль Джокера, предлагают гонорар в размере 50 миллионов долларов за съемки в продолжении блокбастера, пишет «Российская газета» со ссылкой на британский портал Mirror.

Как пишут СМИ, сейчас ведутся активные переговоры с Фениксом о съемках сразу в двух сиквелах, выход которых запланирован на 2022 и 2024 годы.

По инсайдерским данным, актеру предлагают 50 млн долларов – самый большой гонорар за его карьеру. Однако контракт будет предполагать долгосрочные обязательства перед Warner Bros. Картина «Джокер» - один из самых успешных экспериментов студии, принесший в прокате миллиард долларов и премию «Оскар» в номинации за лучшую мужскую роль.

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