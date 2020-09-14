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Общество

ОРВИ атаковала Псковскую область

Фото Андрея Степанова

Резкий скачок ОРВИ выявлен в Псковской области. За неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 93,8 %, пишет «Комсомольская правда – Псков» со ссылкой на главного санитарного врача региона Александра Нестерука.

Александр Нестерук отметил, что за прошлую неделю (с 7 по 13 сентября) в Псковской области ОРВИ заболели 4 599 человек, тогда как с 31 августа по 6 сентября в регионе было зарегистрировано 2 373 случая заболевания ОРВИ.

По словам главного санитарного врача региона, резкий скачок заболеваний был ожидаем. Он уточнил, что начали работать детские сады и школы, где в силу известных причин заболевания передаются быстрее. Также он напомнил, что началось понижение температуры воздуха, однако отопительный сезон в регионе ещё не стартовал.

По данным опроса, которое провело издание «Комсомольская правда – Псков», большинство псковичей к третьей неделе сентября начали замерзать в своих квартирах.

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