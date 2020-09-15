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Общество

«Почувствуй культуру улиц»: вышел трейлер документального фильма о псковском стрит-арт-фестивале «Плеск»

В сети появился трейлер документального фильма о фестивале граффити и стрит-арт-культуры «Плеск», который проходил в Пскове в августе. Над картиной работает московская компания Omni Production.

В группе «Молодежь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте» отметили, что фильм «покажет город таким, каким его ещё никто не показывал». «Город с собственным творчеством, с молодёжью, ее увлечениями. Почувствуй культуру улиц, их краски и настроение!» - написано в посте.

«Нам очень хотелось, чтобы появился фильм, который показывает Псковскую область не только как место паломнического и семейного туризма, но и как город молодёжи. Спасибо Omni Production, которые не только взялись за эту работу, но и обучают наших псковских ребят делать ролики, вовлекая в работу по подготовке видеоконтента», - заявила в комментарии Псковскому агентству информации начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Она также отметила, что документальный фильм должен выйти до конца сентября. 

Участие в съемках принимали хип-хоп центр «Хоть Отбавляй» и псковский вейк-парк Pskov Wake Park.

В Пскове в рамках фестиваля «Плеск» на стены технических сооружений города нанесли 11 рисунков: «Девушка и Цветы» (улица Байкова, двор 26-й школы), «Александр Невский» (Алтаева, 11), «Кубы» (Рижский проспект, 49), «Прошлое и будущее» (Новоселов, 32, 34), «Жар-птица» (Народная, 10-10а), «Яркий город» (Инженерная, 21), «Олени» (улица Труда, напротив 12-й школы), «Яблоня» (Максима Горького, 35), «Рисуй» (Льва Толстого, 42), «Природа» (Рокоссовского, 10) и «Трамвай» (Народная, 27).

Ранее сообщалось, что фестиваль «Плеск» псковичи встретили весьма позитивно.

Всего для участия в конкурсе граффити для нанесения на стены технических сооружений города поступило 82 макета.

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