Приемка участка дороги состоялась на улице Базарной в поселке Кунья

12:46, 15 сентября 2020, ПАИ

15 сентября состоялась приемка участка дороги на улице Базарной в поселке Кунья. Об этом пишет районная газета «Плямя».

Комиссия в составе представителя заказчика — администрации Куньинского района, представителя подрядчика — ООО «Реал» и специалиста организации, осуществляющей строительный контроль, приняла участок дороги после серьезного ремонта.

Благодаря реализации проекта была заменена пришедшая в негодность водопропускная труба через ручей Шарковка, а новое асфальтобетонное покрытие наконец соединило улицы Полевую и Советскую.

Кроме того, на участке дороги появился полноценный тротуар и барьерные ограждения.