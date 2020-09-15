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Общество

Приемка участка дороги состоялась на улице Базарной в поселке Кунья

15 сентября состоялась приемка участка дороги на улице Базарной в поселке Кунья. Об этом пишет районная газета «Плямя».

Комиссия в составе представителя заказчика — администрации Куньинского района, представителя подрядчика — ООО «Реал» и специалиста организации, осуществляющей строительный контроль, приняла участок дороги после серьезного ремонта.

Благодаря реализации проекта была заменена пришедшая в негодность водопропускная труба через ручей Шарковка, а новое асфальтобетонное покрытие наконец соединило улицы Полевую и Советскую.

Кроме того, на участке дороги появился полноценный тротуар и барьерные ограждения.

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