Приемка участка дороги состоялась на улице Базарной в поселке Кунья
15 сентября состоялась приемка участка дороги на улице Базарной в поселке Кунья. Об этом пишет районная газета «Плямя».
Комиссия в составе представителя заказчика — администрации Куньинского района, представителя подрядчика — ООО «Реал» и специалиста организации, осуществляющей строительный контроль, приняла участок дороги после серьезного ремонта.
Благодаря реализации проекта была заменена пришедшая в негодность водопропускная труба через ручей Шарковка, а новое асфальтобетонное покрытие наконец соединило улицы Полевую и Советскую.
Кроме того, на участке дороги появился полноценный тротуар и барьерные ограждения.