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Общество

33 тысячи пачек сигарет нашли в вагонах псковские таможенники на границе с Латвией

На таможенном посту Скангали на границе с Латвией сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли незаконный вывоз 33 тысяч пачек сигарет, сокрытых в стенках железнодорожных вагонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Крупные партии табачной продукции – 15 тысяч и 18 тысяч пачек сигарет NZ Black – везли в двух составах поездов с углем, следовавших из России в адрес польской компании. В обоих случаях злоумышленники использовали одинаковую схему сокрытия товара: брикеты с сигаретами упаковывали в пленку и помещали в специально выпиленные в вагоне полости. На тайник при помощи магнитов накладывался лист стали, поверх которого наносилась краска.

Ориентировочная стоимость обнаруженной табачной продукции превышает 1,5 млн рублей. Сигареты изъяты. Идет выяснение всех обстоятельств дела.

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