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Общество

Псковские десантники форсировали реку на учениях в Белоруссии

Псковские десантники форсировали реку Мухавец на учениях «Славянское братство - 2020» в Белоруссии, сообщает Минобороны.

Российско-белорусские тактические учения стартовали 14 сентября на полигоне Брестский в Белоруссии. Учения проводятся по контртеррористической тематике. От России участвуют подразделения десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ. Всего в учениях задействованы более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники.

«Личный состав и техника Псковского гвардейского соединения ВДВ впервые преодолевает водную преграду на незнакомой местности в Республике Беларусь на новейших образцах военной техники, поступившей в полк только в этом году», - приводит ведомство слова замкомандира полка из Пскова Алексея Афонина.

В форсировании реки участвовало около 40 боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка» Псковского соединения ВДВ и более 30 бронетранспортеров БТР-80 десантно-штурмового соединения из Бреста.

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