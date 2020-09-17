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Общество

Два лекарства от COVID-19 разрешили применять вне стационаров

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

«Минздрав России внёс изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) «Фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях», – говорится в сообщении.

Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
 

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